Пентагон обнародовал фото и видео операции по ликвидации аль-Багдади

31 октября, 2019, 11:50

Центральное командование США опубликовало фото и видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади

Материалы выложены в Twitter командования.

В коротком 10-секундном ролике видно обнесенное забором здание и две группы американского спецназа, приближающиеся к нему.

"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria " - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS - US Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

"Здесь мы видим объект штурма - комплекс, где скрывался Багдади. Как я отмечал ранее, этот изолированный дом находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - сказал генерал Фрэнк Маккензи.

"... at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on US aircraft participating in the assault".

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w - US Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

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