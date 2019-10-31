Пентагон обнародовал фото и видео операции по ликвидации аль-Багдади
Материалы выложены в Twitter командования.
В коротком 10-секундном ролике видно обнесенное забором здание и две группы американского спецназа, приближающиеся к нему.
"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria " - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS- US Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019
"Здесь мы видим объект штурма - комплекс, где скрывался Багдади. Как я отмечал ранее, этот изолированный дом находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - сказал генерал Фрэнк Маккензи.
"... at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on US aircraft participating in the assault".- US Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019
- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w
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- Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
- После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
- Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
- На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.
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