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Espreso.tvМирПентагон обнародовал фото и видео операции по ликвидации аль-Багдади

Пентагон обнародовал фото и видео операции по ликвидации аль-Багдади

Центральное командование США опубликовало фото и видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади

Материалы выложены в Twitter командования.

В коротком 10-секундном ролике видно обнесенное забором здание и две группы американского спецназа, приближающиеся к нему.

"Здесь мы видим объект штурма - комплекс, где скрывался Багдади. Как я отмечал ранее, этот изолированный дом находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - сказал генерал Фрэнк Маккензи.

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  • Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
  • Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
  • На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.
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