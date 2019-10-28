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Espreso.tvОбществоОпубликовано видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади

Опубликовано видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади

Турецкое информационное агентство Анадолу обнародовало видео с места ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади в Сирии

Видео снято с помощью дрона.

На видео видны руины домов и палатку, а также воронки от бомб, оставшихся после массированного обстрела со стороны американских военных.

По информации агентства, в спецоперации США по ликвидации главаря "ИГ" принимали участие восемь вертолетов, два ударных беспилотника и американский десант.

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Американские вертолеты обстреливали окрестности села Барыш в течение 30 минут. Сама операция длилась около четырех часов.

  • Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
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