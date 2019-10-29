Шпион похитил исподнее аль-Багдади: курды рассказали подробности ликвидации лидера "ИГ"
Об этом старший командующий SDF Полат Джан написал в Twitter ..
По его словам, получив белье главы "Исламского государства", специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.
"Наш собственный источник, который смог добраться до аль-Багдади, принес нижнее белье аль-Багдади, чтобы провести ДНК-тест и убедиться на 100%, что речь идет об аль-Багдади", - сообщил курдский командир.
Джан настаивал, что SDF сыграли важную роль в спецоперации совместно с США. По его словам, "вся разведка и доступ к аль-Багдади, а также идентификация его места нахождения были результатом нашей собственной работы".
"Наш разведывательный источник участвовал в передаче координат, управлении высадкой десанта, участии в операции и ее успешности до последней минуты", - отметил он.
Курдский командующий также заявил, что вторжение Турции в Сирию замедлило реализацию спецоперации по обезвреживанию аль-Багдади.
"Больше месяца назад было принято решение о ликвидации аль-Багдади. Однако выход США и вторжение Турции побудили нас прекратить наши специальные операции, включая погоню за аль-Багдади", - написал он.
3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi's underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself.- بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28 2019
Подтверждая ликвидацию лидера "Исламского государства" аль-Багдади, Трамп подтвердил значительную роль курдов в спецоперации.
Читайте также: В США раскрыли подробности ликвидации лидера "ИГ"
- Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
- После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
- Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"