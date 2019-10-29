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Espreso.tvОбществоШпион похитил исподнее аль-Багдади: курды рассказали подробности ликвидации лидера "ИГ"

Шпион похитил исподнее аль-Багдади: курды рассказали подробности ликвидации лидера "ИГ"

Прозападные Демократические силы Сирии (SDF). в которых ведущую роль играют курдские отряды народной самообороны YPG, заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера исламистов Абу Бакр аль-Багдади, перед тем, как он был убит

Об этом старший командующий SDF Полат Джан написал в Twitter ..

По его словам, получив белье главы "Исламского государства", специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

"Наш собственный источник, который смог добраться до аль-Багдади, принес нижнее белье аль-Багдади, чтобы провести ДНК-тест и убедиться на 100%, что речь идет об аль-Багдади", - сообщил курдский командир.

Джан настаивал, что SDF сыграли важную роль в спецоперации совместно с США. По его словам, "вся разведка и доступ к аль-Багдади, а также идентификация его места нахождения были результатом нашей собственной работы".

"Наш разведывательный источник участвовал в передаче координат, управлении высадкой десанта, участии в операции и ее успешности до последней минуты", - отметил он.

Курдский командующий также заявил, что вторжение Турции в Сирию замедлило реализацию спецоперации по обезвреживанию аль-Багдади.

"Больше месяца назад было принято решение о ликвидации аль-Багдади. Однако выход США и вторжение Турции побудили нас прекратить наши специальные операции, включая погоню за аль-Багдади", - написал он.

Подтверждая ликвидацию лидера "Исламского государства" аль-Багдади, Трамп подтвердил значительную роль курдов в спецоперации.

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  • Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
  • Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
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