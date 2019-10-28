 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТеррористы "ИГ" уже назначили нового главаря после убийства аль-Багдади, - СМИ

Террористы "ИГ" уже назначили нового главаря после убийства аль-Багдади, - СМИ

После убийства главы террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади и представителя экстремистов Абу аль-Хасана аль-Мухаджира террористы уже назначили нового лидера

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в региональной разведке.

По данным издания, новым лидером террористов "ИГ" стал Абдулла Кардаш (также произносится как Карши), известный как Хаджи Абдулла аль-Афаре.

Близкое к исламистов агентство Amaq сообщало, что аль-Багдади еще в августе назначил Кардаша - экс-офицера иракской армии времен Саддама Хуссейна - своим преемником.

По данным источника, на момент ликвидации аль-Багдади уже не играл ключевой роли в организации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

26 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать