Террористы "ИГ" уже назначили нового главаря после убийства аль-Багдади, - СМИ
28 октября, 2019, 07:49
После убийства главы террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади и представителя экстремистов Абу аль-Хасана аль-Мухаджира террористы уже назначили нового лидера
Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в региональной разведке.
По данным издания, новым лидером террористов "ИГ" стал Абдулла Кардаш (также произносится как Карши), известный как Хаджи Абдулла аль-Афаре.
Близкое к исламистов агентство Amaq сообщало, что аль-Багдади еще в августе назначил Кардаша - экс-офицера иракской армии времен Саддама Хуссейна - своим преемником.
По данным источника, на момент ликвидации аль-Багдади уже не играл ключевой роли в организации.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади американским спецназом.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно