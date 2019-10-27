Трамп подтвердил ликвидацию главаря "Исламского государства"

27 октября, 2019, 15:53

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации американскими спецназовцами лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади

Об этом сообщает AP.

Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных.

Трамп заявил, что аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил, в момент, когда американские спецназовцы проводили операцию в Идлибе. Они вошли в здание, где находился террорист.

Президент США поблагодарил военных, работников спецслужб и всех причастных к операции. Он отметил, что задержание или убийство главаря ИГ было главной задачей его администрации в сфере национальной безопасности. Трамп заверил, что экспертиза подтвердила, что убитым является именно аль-Багдади.