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Espreso.tvМирТрамп подтвердил ликвидацию главаря "Исламского государства"

Трамп подтвердил ликвидацию главаря "Исламского государства"


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации американскими спецназовцами лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади

Об этом сообщает AP.

Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных.

Трамп заявил, что аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил, в момент, когда американские спецназовцы проводили операцию в Идлибе. Они вошли в здание, где находился террорист.

Президент США поблагодарил военных, работников спецслужб и всех причастных к операции. Он отметил, что задержание или убийство главаря ИГ было главной задачей его администрации в сфере национальной безопасности. Трамп заверил, что экспертиза подтвердила, что убитым является именно аль-Багдади.

  • Напомним, по данным источников в Минобороны США, Абу Бакр аль-Багдади погиб во время спецоперации армии США в провинции Идлиб в Сирии в субботу, 26 октября 2019 года. Его смерть должны подтвердить после анализа ДНК.
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