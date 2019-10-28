В США раскрыли подробности ликвидации лидера "ИГ"

28 октября, 2019, 10:18

Вице-президент США Майкл Пенс и министр обороны Марк Эспер сообщили дополнительные детали операции против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади

Об этом сообщает Голос Америки.

"Вице-президент Майк Пенс заявил телеканалу CBS News, что ко второй половине четверга США " с большой вероятностью "предполагали, что Багдаде будет находиться в здании в Идлибе в Сирии, где он и был ликвидирован. Он добавил, что в субботу утром США получили" разведданные, на основании которых можно было действовать" и благодаря которым операция стала возможной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, представитель федерального правительства подтвердил «Голоса Америки», что операция проводилась с базы в Ираке.

В свою очередь Эспер сообщил, что военные намеревались захватить аль-Багдади живым, но были готовы уничтожить его в случае крайней необходимости.

По словам главы Пентагона спецназовцы призвали Багдади сдаться, но он отказался. "Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы считаем, привел в действие пояс смертника и убил себя", - рассказал Эспер CNN.

По его словам, Трамп рассматривал несколько вариантов действий, представленных ему военными утром в пятницу. "Он оценил их, поставил несколько хороших вопросов, выбрав тот вариант, который давал нам наибольшие шансы на успех и на то, что глава" ИГ "будет находиться там и будет или захвачен или убит", - добавил министр обороны США.

Эспер также рассказал, что в ходе операции американские военные получили две "небольшие" травмы, но уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. Трамп ранее сообщил, что была ранена служебная собака американских военных.

Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера