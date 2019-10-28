 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США раскрыли подробности ликвидации лидера "ИГ"

В США раскрыли подробности ликвидации лидера "ИГ"

Майк Пенс
Майк Пенс
фото: ap
Вице-президент США Майкл Пенс и министр обороны Марк Эспер сообщили дополнительные детали операции против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади

Об этом сообщает Голос Америки.

"Вице-президент Майк Пенс заявил телеканалу CBS News, что ко второй половине четверга США " с большой вероятностью "предполагали, что Багдаде будет находиться в здании в Идлибе в Сирии, где он и был ликвидирован. Он добавил, что в субботу утром США получили" разведданные, на основании которых можно было действовать" и благодаря которым операция стала возможной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, представитель федерального правительства подтвердил «Голоса Америки», что операция проводилась с базы в Ираке.

В свою очередь Эспер сообщил, что военные намеревались захватить аль-Багдади живым, но были готовы уничтожить его в случае крайней необходимости.

По словам главы Пентагона спецназовцы призвали Багдади сдаться, но он отказался. "Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы считаем, привел в действие пояс смертника и убил себя", - рассказал Эспер CNN.

По его словам, Трамп рассматривал несколько вариантов действий, представленных ему военными утром в пятницу. "Он оценил их, поставил несколько хороших вопросов, выбрав тот вариант, который давал нам наибольшие шансы на успех и на то, что глава" ИГ "будет находиться там и будет или захвачен или убит", - добавил министр обороны США.

Эспер также рассказал, что в ходе операции американские военные получили две "небольшие" травмы, но уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. Трамп ранее сообщил, что была ранена служебная собака американских военных.

Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать