США уничтожили первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади

29 октября, 2019, 16:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя убитого лидера исламистов Абу Бакра аль-Багдади

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высшую должность. Теперь он также мертв!" - написал Трамп.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi's number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29 2019

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