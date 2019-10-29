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Espreso.tvОбществоСША уничтожили первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади

США уничтожили первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади


фото: ap
Президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя убитого лидера исламистов Абу Бакра аль-Багдади

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высшую должность. Теперь он также мертв!" - написал Трамп.

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  • Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
  • Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
 
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