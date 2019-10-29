США уничтожили первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади
29 октября, 2019, 16:46
Президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя убитого лидера исламистов Абу Бакра аль-Багдади
Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высшую должность. Теперь он также мертв!" - написал Трамп.
Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi's number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29 2019
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- Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
- После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
- Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
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