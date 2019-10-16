Эрдоган отверг идею перемирия с курдами

16 октября, 2019, 10:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не готов вести переговоры с сирийскими курдами и останавливать военную операцию

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Господин президент США потребовал, чтобы мы объявили о прекращении огня. Мы никогда на это не пойдем. Я говорил ему, что Турция не будет вести переговоры с террористами", - заявил президент Турции.