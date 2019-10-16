Эрдоган отверг идею перемирия с курдами
16 октября, 2019, 10:32
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не готов вести переговоры с сирийскими курдами и останавливать военную операцию
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Господин президент США потребовал, чтобы мы объявили о прекращении огня. Мы никогда на это не пойдем. Я говорил ему, что Турция не будет вести переговоры с террористами", - заявил президент Турции.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США с апровадилы санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
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