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Espreso.tvОбществоЭрдоган отверг идею перемирия с курдами

Эрдоган отверг идею перемирия с курдами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не готов вести переговоры с сирийскими курдами и останавливать военную операцию

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Господин президент США потребовал, чтобы мы объявили о прекращении огня. Мы никогда на это не пойдем. Я говорил ему, что Турция не будет вести переговоры с террористами", - заявил президент Турции.

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