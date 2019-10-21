Семья Гладковского внесла за него залог
21 октября, 2019, 11:32
Семья Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 млн грн
Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передает 5 канал .
По словам адвоката, средства перечислили близкие подозреваемого.
Отметим, что сумма залога аналогична сумме убытков, которую по версии следствия, нанес государству Олег Гладковський - 10,6 млн грн.
На свободу он может выйти уже сегодня - в понедельник, 21 октября - после оформления всех документов.
- 17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. Вместе с тем, в корпорации "Богдан" заявляет, что он никуда не собирался бежать, а только направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
- 18 октября ГЛАДКОВСКАЯ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
- Выдвинутые против него обвинения он, в свою очередь, назвал "фейк" и "полной ерундой" .
- Как считает адвокат предпринимателя Руслан Волынец, задержанием Гладковского команда Зеленского отвлекает общественное внимание от "формулы Штайнмайера".
- По информации Специализированной прокуратуры (САП), Гладковского задержали из-за информации о имущество в оффшорах .
- Напомним, в августе пятый президент Петр Порошенко назвал собственной ошибкой назначение своего бизнес-партнера Гладковского на должность заместителя секретаря СНБО, а ее исправлением - его освобождения.
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