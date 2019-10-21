Семья Гладковского внесла за него залог

21 октября, 2019, 11:32

Семья Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 млн грн

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передает 5 канал .

По словам адвоката, средства перечислили близкие подозреваемого.

Отметим, что сумма залога аналогична сумме убытков, которую по версии следствия, нанес государству Олег Гладковський - 10,6 млн грн.

На свободу он может выйти уже сегодня - в понедельник, 21 октября - после оформления всех документов.