 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСемья Гладковского внесла за него залог

Семья Гладковского внесла за него залог


фото: zik
Семья Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 млн грн

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передает 5 канал .

По словам адвоката, средства перечислили близкие подозреваемого.

Отметим, что сумма залога аналогична сумме убытков, которую по версии следствия, нанес государству Олег Гладковський - 10,6 млн грн.

На свободу он может выйти уже сегодня - в понедельник, 21 октября - после оформления всех документов.

  • 17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. Вместе с тем, в корпорации "Богдан" заявляет, что он никуда не собирался бежать, а только направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
  • 18 октября ГЛАДКОВСКАЯ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
  • Выдвинутые против него обвинения он, в свою очередь, назвал "фейк" и "полной ерундой" .
  • Как считает адвокат предпринимателя Руслан Волынец, задержанием Гладковского команда Зеленского отвлекает общественное внимание от "формулы Штайнмайера".
  • По информации Специализированной прокуратуры (САП), Гладковского задержали из-за информации о имущество в оффшорах .
  • Напомним, в августе пятый президент Петр Порошенко назвал собственной ошибкой назначение своего бизнес-партнера Гладковского на должность заместителя секретаря СНБО, а ее исправлением - его освобождения.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать