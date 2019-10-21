 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Горила хата": директор хора Веревки считает, что должен лично извиниться перед Гонтаревой

"Горила хата": директор хора Веревки считает, что должен лично извиниться перед Гонтаревой

Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил о необходимости извиниться перед экс-главой НБУ Валерией Гонтарева за участие в номере студии "Квартал 95" о поджоге ее дома

Об этом пишет BBC .

"Квартал аккуратно попросил меня, у нас такая программа, мы стебаемся над президентами, над бывшей и нынешней властью. Я принял не слишком моральное решение. Я лично извиниться перед Валерией Алексеевной", - заявил Коринец.

По его словам , он в какой-то степени поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере, который уже вызвал большой шквал критики и насмешек в соцсетях.

Читайте также: "Шоколадная задница для зеленых" и "хор Веревки в сауне": соцсети не удерживаются эмоции на номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой

Он отметил, что "Квартал" заплатил им 30 000 гривен за выступление в номере.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать