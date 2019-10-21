"Горила хата": директор хора Веревки считает, что должен лично извиниться перед Гонтаревой

21 октября, 2019, 11:22

Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил о необходимости извиниться перед экс-главой НБУ Валерией Гонтарева за участие в номере студии "Квартал 95" о поджоге ее дома

Об этом пишет BBC .

"Квартал аккуратно попросил меня, у нас такая программа, мы стебаемся над президентами, над бывшей и нынешней властью. Я принял не слишком моральное решение. Я лично извиниться перед Валерией Алексеевной", - заявил Коринец.

По его словам , он в какой-то степени поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере, который уже вызвал большой шквал критики и насмешек в соцсетях.

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Он отметил, что "Квартал" заплатил им 30 000 гривен за выступление в номере.