"Да не последнее же имущество сгорело", - Коломойский о номере "Квартала 95" о поджоге дома Гонтаревой

21 октября, 2019, 09:04

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал номер студии "Квартал 95" о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой

Об этом сообщает Радио Свобода .

Коломойский сначала сказал, что не видел номер, впрочем, после вопросов журналистов пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", - и добавил, что номер ему очень понравился.

"По поводу того (понравилось - ред.), что" сгорела от стыда ", - отметил он.

"Вам именно эта фраза понравилась?", - уточнила журналистка.

"Ну конечно!", - ответил Коломойский. Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза «Валерия думает на Валерича».

На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет.

"Да не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?", - отметил он.

На вопрос о том, понравится ли ему, если «Квартал» будет шутить о сожженных на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить - будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Гонтаревой - ред.). Манипуляциями только Не занимайтесь ".

Кроме того Коломойский отвергает упреки о том, что номер номер мог заказать именно он в ее Дня рождения.

"Я не знаю, когда День рождения у Гонтаревой, хотя это несложно узнать по желанию. Во-вторых я не брал и не участвую в создании контента" Квартала 95 ", - отметил он.

Коломойский также добавил, что с «Кварталом» якобы не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.