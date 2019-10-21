"Да не последнее же имущество сгорело", - Коломойский о номере "Квартала 95" о поджоге дома Гонтаревой
Об этом сообщает Радио Свобода .
Коломойский сначала сказал, что не видел номер, впрочем, после вопросов журналистов пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", - и добавил, что номер ему очень понравился.
"По поводу того (понравилось - ред.), что" сгорела от стыда ", - отметил он.
"Вам именно эта фраза понравилась?", - уточнила журналистка.
"Ну конечно!", - ответил Коломойский. Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза «Валерия думает на Валерича».
На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет.
"Да не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?", - отметил он.
На вопрос о том, понравится ли ему, если «Квартал» будет шутить о сожженных на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить - будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Гонтаревой - ред.). Манипуляциями только Не занимайтесь ".
Кроме того Коломойский отвергает упреки о том, что номер номер мог заказать именно он в ее Дня рождения.
"Я не знаю, когда День рождения у Гонтаревой, хотя это несложно узнать по желанию. Во-вторых я не брал и не участвую в создании контента" Квартала 95 ", - отметил он.
Коломойский также добавил, что с «Кварталом» якобы не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.
- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- Представитель полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на пепелище сгоревшего дома нашли зажигательную светло-шумовую ракету , а не следы "коктейля Молотова".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над подпольем дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
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