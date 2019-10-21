Хор Веревки о номере с "Кварталом": "они же из всех стебаются"
21 октября, 2019, 10:57
Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Корешок прокомментировал номер студии "Квартал 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
Об этом пишет 24 канал .
"Нас заверили, что это такой стеб. Они же из всех стебаются. С президента, политиков. Нас попросили спеть вместе с Кварталом", - подчеркнул Коринец.
По его словам, он в какой-то степени поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере, который уже вызвал большой шквал критики и насмешек в соцсетях.
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Он отметил, что "Квартал" заплатил им 30 тыс гривен за выступление в номере.
- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджегом дома екс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- Коломойский прокомментировал этот номер студии "Квартал 95:" Да не последнее же имущество сгорело "
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