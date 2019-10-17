"Не будьте дураком": CNN показал письмо, которое Трамп написал Эрдогану в первый день наступления на курдов

17 октября, 2019, 09:06

Президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Республики Турция Реджепу Эрдогану в первый день военной операции Турции в Сирии

Письмо обнародовал телеканал CNN.

Давайте сделаем хорошее дело! Вы не хотите нести ответственность за смерти тысячи людей, и я не хочу отвечать за уничтожение турецкой экономики. Которую я могу уничтожить.

Я много работал над решением некоторых проблем. Не подводите мир. Вы можете сделать великое дело. Генерал Маалум (командующий курдскими отрядами Мазлум Абди, - ред.) готов договориться с вами и пойти на уступки, на которые они никогда не пошли бы в прошлом. Я конфиденциально добавляю копию его письма, только что полученного.

История поблагодарит вас. Сделайте это правильно и гуманно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте крутым парнем. Не будьте дураком! Я позвоню позже.

Письмо отправлено 9 октября: наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .