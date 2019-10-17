"Не будьте дураком": CNN показал письмо, которое Трамп написал Эрдогану в первый день наступления на курдов
Письмо обнародовал телеканал CNN.
Давайте сделаем хорошее дело! Вы не хотите нести ответственность за смерти тысячи людей, и я не хочу отвечать за уничтожение турецкой экономики. Которую я могу уничтожить.
Я много работал над решением некоторых проблем. Не подводите мир. Вы можете сделать великое дело. Генерал Маалум (командующий курдскими отрядами Мазлум Абди, - ред.) готов договориться с вами и пойти на уступки, на которые они никогда не пошли бы в прошлом. Я конфиденциально добавляю копию его письма, только что полученного.
История поблагодарит вас. Сделайте это правильно и гуманно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте крутым парнем. Не будьте дураком! Я позвоню позже.
Письмо отправлено 9 октября: наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн.
- США с ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Эрдоган отверг идею перемирия с курдами
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