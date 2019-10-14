 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНаступление Турции в Сирии: Эрдоган заявил, что не посягает на сирийские земли и советуется с Путиным

Наступление Турции в Сирии: Эрдоган заявил, что не посягает на сирийские земли и советуется с Путиным


фото: slovoidilo.ua
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не претендует на сирийские территории и поддерживает территориальную целостность Сирии

Об этом Эрдоган заявил, комментируя ход наступления турецких войск в сирийском Курдистане, передает Anadolu.

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Сирии "в течение 24 часов".

"Необходимые шаги мы также делаем совместно", - сказал Эрдоган.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 октября, 2019 понедельник

13 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

14 октября, 2019 понедельник

13 октября, 2019 воскресенье

12 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать