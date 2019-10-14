Наступление Турции в Сирии: Эрдоган заявил, что не посягает на сирийские земли и советуется с Путиным
14 октября, 2019, 09:22
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не претендует на сирийские территории и поддерживает территориальную целостность Сирии
Об этом Эрдоган заявил, комментируя ход наступления турецких войск в сирийском Курдистане, передает Anadolu.
"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - сказал Эрдоган.
Президент Турции также заявил, что контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Сирии "в течение 24 часов".
"Необходимые шаги мы также делаем совместно", - сказал Эрдоган.
- Напомним, 9 октября Турция начала наступление на севере Сирии в сирийский части исторического региона Курдистан.
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, заявляя, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн.
- Трамп приказал вывести всех американских военных из зоны проведения Турцией операции в Сирии.
- Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
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