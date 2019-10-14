Наступление Турции в Сирии: Эрдоган заявил, что не посягает на сирийские земли и советуется с Путиным

14 октября, 2019, 09:22

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не претендует на сирийские территории и поддерживает территориальную целостность Сирии

Об этом Эрдоган заявил, комментируя ход наступления турецких войск в сирийском Курдистане, передает Anadolu.

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Сирии "в течение 24 часов".

"Необходимые шаги мы также делаем совместно", - сказал Эрдоган.