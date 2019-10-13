Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии
13 октября, 2019, 22:02
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом призвала немедленно прекратить военную операцию в Сирии
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
По словам Меркель, военная операция может привести к масштабной миграции местных жителей, а также вызвать дестабилизацию региона, что приведет к возрождению "Исламского государства".
12 октября стало известно, что немецкие власти больше не будут давать разрешения на поставки военной продукции в Турцию в связи с начатой Анкарой на северо-востоке Сирии операцией "Источник мира".
- Напомним, что наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
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