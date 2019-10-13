Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии

13 октября, 2019, 22:02

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом призвала немедленно прекратить военную операцию в Сирии

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Меркель, военная операция может привести к масштабной миграции местных жителей, а также вызвать дестабилизацию региона, что приведет к возрождению "Исламского государства".

12 октября стало известно, что немецкие власти больше не будут давать разрешения на поставки военной продукции в Турцию в связи с начатой Анкарой на северо-востоке Сирии операцией "Источник мира".