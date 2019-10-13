Трамп приказал вывести всех американских военных из зоны проведения Турцией операции в Сирии
Об этом сообщает AP.
О том, что США готовятся к эвакуации около 1 тыс. военнослужащих с севера Сирии, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"За последние сутки мы узнали, что турецкая сторона, скорее всего, намерена расширить географию операции на юг и запад", - сказал Эспер.
Глава Пентагона также заявил о запланированной курдско-арабским альянсом "Сирийские демократические силы" контратаке по Турции.
Эспер отметил, что американские военные оказались на территории между двумя противоборствующими сторонами. Решение о выводе сил США с севера Сирии было принято после обсуждения проблемы с Дональдом Трампом накануне вечером, пояснил министр. Он подчеркнул, что американцы имеют право открывать огонь в случае угрозы.
- Напомним, что наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
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