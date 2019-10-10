Суд по ПриватБанку: Зеленский объяснил, как будет поступать в случае проигрыша государства Коломойскому

10 октября, 2019, 11:38

В вопросе ПриватБанка я буду защищать нашу страну, сказал Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Пока в своей жизни я ни одному из судей не звонил. Посмотрим на результат. Если он будет таким, что мне нужно будет защищать нашу страну - я буду делать это ", - пообещал президент.