Суд по ПриватБанку: Зеленский объяснил, как будет поступать в случае проигрыша государства Коломойскому
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV
"Пока в своей жизни я ни одному из судей не звонил. Посмотрим на результат. Если он будет таким, что мне нужно будет защищать нашу страну - я буду делать это ", - пообещал президент.
- Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщил, судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
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Печерский расуд Киева принял решение о отмены обязательств Игоря Коломойского компенсировать государству 9,2 млр грн по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".
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ПриватБанк подал в суд, обвинив ексвласникив Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $ 622 800 000 , которые выдали в виде кредитов компаниям бенефициаров
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27 сентября Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке с должности секретаря СНБО. Позже он подтвердил , что причиной стало его несогласие с возможным решением судов в пользу Игоря Коломойского по делу ПриватБанка.
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Следующее слушание суда перенесли на 17 октября.
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