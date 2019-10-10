 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд по ПриватБанку: Зеленский объяснил, как будет поступать в случае проигрыша государства Коломойскому

Суд по ПриватБанку: Зеленский объяснил, как будет поступать в случае проигрыша государства Коломойскому


фото: reuters
В вопросе ПриватБанка я буду защищать нашу страну, сказал Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Пока в своей жизни я ни одному из судей не звонил. Посмотрим на результат. Если он будет таким, что мне нужно будет защищать нашу страну - я буду делать это ", - пообещал президент.

  • Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".

  • Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщил, судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину,  недобросовестные .

  • Печерский расуд Киева принял решение о отмены обязательств Игоря Коломойского компенсировать государству 9,2 млр грн по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

  • ПриватБанк подал в суд, обвинив ексвласникив Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $ 622 800 000 , которые выдали в виде кредитов компаниям бенефициаров

  • 27 сентября Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке с должности секретаря СНБО. Позже он подтвердил , что причиной стало его несогласие с возможным решением судов в пользу Игоря Коломойского по делу ПриватБанка.

  • Следующее слушание суда перенесли на 17 октября.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

10 октября, 2019 четверг

9 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать