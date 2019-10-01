Вероятная отмена национализации Приватбанка стала причиной моей отставки, - Данилюк

1 октября, 2019, 22:41

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк сказал, что возможно отмена национализации ПриватБанка стала причиной его отставки

Об этом он сказал в комментарии ВВС Украина

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе ПриватБанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - объясняет Данилюк.

Данилюк уточнил, что он имеет в виду отмену национализации

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"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - считает Александр Данилюк.

Он также против компромиссов с прежними владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.