Вероятная отмена национализации Приватбанка стала причиной моей отставки, - Данилюк
1 октября, 2019, 22:41
Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк сказал, что возможно отмена национализации ПриватБанка стала причиной его отставки
Об этом он сказал в комментарии ВВС Украина.
"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе ПриватБанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", - объясняет Данилюк.
Данилюк уточнил, что он имеет в виду отмену национализации
.
"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", - считает Александр Данилюк.
Он также против компромиссов с прежними владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.
- Александр Данилюк говорит, что покинуть должность секретаря СНБО было его инициативой
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