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Espreso.tvОбществоДанилюк подтвердил свою отставку

Данилюк подтвердил свою отставку


фото: lb.ua
Секретарь СНБО Александр Данилюк подтвердил, что написал заявление об отставке

Соответствующий сообщение он сделал в Facebook.

"Информацию по поводу заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения Президента", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 сентября Офис президента сообщил, что Данилюк написал заявление об отставке.

Президент рассмотрит его после возвращения в Киев с Генассамблеи ООН.

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За несколько часов до официального заявления ОПГ, Данилюк в Facebook прикрепил скриншот новости о его отставке со ссылкой на источники и подписал: "Есть еще идеи по поводу трудоустройства?"

Напомним, 28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.

 

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