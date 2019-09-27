Данилюк подтвердил свою отставку
27 сентября, 2019, 13:50
Секретарь СНБО Александр Данилюк подтвердил, что написал заявление об отставке
Соответствующий сообщение он сделал в Facebook.
"Информацию по поводу заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения Президента", - говорится в сообщении.
Отметим, что 27 сентября Офис президента сообщил, что Данилюк написал заявление об отставке.
Президент рассмотрит его после возвращения в Киев с Генассамблеи ООН.
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За несколько часов до официального заявления ОПГ, Данилюк в Facebook прикрепил скриншот новости о его отставке со ссылкой на источники и подписал: "Есть еще идеи по поводу трудоустройства?"
Напомним, 28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.
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