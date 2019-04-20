Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу ПриватБанка

20 апреля, 2019, 23:24

Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млр грн

Об этом сообщает НБУ в Facebook.

Национальный банк обжалует решение суда о расторжении договора личного поручительства И. Коломойского

Отмечается, что Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда. Киева от 20 апреля о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученными до вхождения государства в капитал.

К НБК напомнили, что в 2015 году И. Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования ПриватБанка, полученных за период 2008-2014 годов. Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9200000000 грн.

"Игорь Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждена понести в результате его действий. Во избежание солидарной ответственности, в сентябре 2017 он обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства. Сегодняшнее судебное решение в пользу Игоря Коломойского не вступило в законную силу и, безусловно, будет обжаловано в апелляционном порядке ", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента национального банка Виктор Григорчук.

Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня.

"Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также усложняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами ПриватБанка", - добавил Виктор Григорчук.

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