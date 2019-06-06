ПриватБанк обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании более $622 млн для покупки активов в США

6 июня, 2019, 08:42

ПриватБанк в своем иске обвиняет экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $622,8 млн, которые выдали в виде кредитов компаниям бенефициаров

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На основе информации, проанализированной на сегодняшний день, ответчики отмыли около $622,8 млн, полученных мошенническим путем заемных средств", - утверждает банк.

Отмечается, что ПриватБанк не получал возмещение в обмен на такие переводы, а кредиты, связанные с этими переводами, не были полностью погашены.

"Схемы работали следующим образом. Издавались займы на операционную деятельность компаний. Эти деньги через несколько счетов переводились на другие компании. Позже на эти деньги покупали недвижимость и металлургический бизнес в США", - заявил заместитель главы совета Нацбанка Тимофей Милованов.

Как утверждает ПриватБанк, в финучреждении был создан так называемый "теневой банк", обслуживающего интересы бенефициаров. Одним из ключевых руководителей этого "банка" был первый заместитель председателя правления Тимур Новиков, которого часто называют "казначеем Коломойского".

В иске утверждается, что в операциях по отмыванию средств кроме кипрского филиала ПриватБанка как ключевой центр использовался также латвийский AS PrivatBank, который на тот момент был дочерним.