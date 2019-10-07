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Espreso.tvОбщество"Импичмент" Трампу: экс-посол в Украине Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе

"Импичмент" Трампу: экс-посол в Украине Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе

Экс-посол США в Украине Мари Йованович, которую в мае отозвали с должности, согласилась 11 октября свидетельствовать в Конгрессе в расследовании возможного импичмента президенту Дональду Трампу

Об этом сообщает Reuters .

"Сейчас Йованович втянута в расследование Палаты представителей, которую возглавляют демократы, о том, следует ли привлекать к ответственности Трампа за то, что он якобы заставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского расследовать обвинения в коррупции против политического конкурента-демократа Джо Байдена и сына Байдена, Хантера ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она согласилась дать показания комитетам конгресса 11 октября.

Ранее издание The Wall Street Journal писало , что Трамп отозвал Йованович из-за ее сопротивления расследованию по Байдену.

  • СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского относительно семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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