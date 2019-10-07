"Импичмент" Трампу: экс-посол в Украине Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе

7 октября, 2019, 08:20

Экс-посол США в Украине Мари Йованович, которую в мае отозвали с должности, согласилась 11 октября свидетельствовать в Конгрессе в расследовании возможного импичмента президенту Дональду Трампу

Об этом сообщает Reuters .

"Сейчас Йованович втянута в расследование Палаты представителей, которую возглавляют демократы, о том, следует ли привлекать к ответственности Трампа за то, что он якобы заставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского расследовать обвинения в коррупции против политического конкурента-демократа Джо Байдена и сына Байдена, Хантера ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она согласилась дать показания комитетам конгресса 11 октября.

Ранее издание The Wall Street Journal писало , что Трамп отозвал Йованович из-за ее сопротивления расследованию по Байдену.