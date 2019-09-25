 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу

В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу

В США объявили о запуске процедуры импичмента президенту Дональду Трампу из-за вероятного давления на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает CNN .

"Президент должен нести ответственность. Никто не выше закона", - заявила она.

Трамп в Twitter назвал обвинения относительно него "охотой на ведьм".

"Такой важный день в ООН, столько работы и столько успеха, а демократы намеренно разрушают и презирают его еще большим новостным мусором об охоте на ведьм", - написал Трамп.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

24 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать