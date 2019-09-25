В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу
25 сентября, 2019, 07:16
В США объявили о запуске процедуры импичмента президенту Дональду Трампу из-за вероятного давления на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора
Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает CNN .
"Президент должен нести ответственность. Никто не выше закона", - заявила она.
Трамп в Twitter назвал обвинения относительно него "охотой на ведьм".
"Такой важный день в ООН, столько работы и столько успеха, а демократы намеренно разрушают и презирают его еще большим новостным мусором об охоте на ведьм", - написал Трамп.
Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019
- Издание The Washington Post сообщало, что Трамп пытается заставить Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын его соперника на выборах Джо Байдена.
- Американский юрист Джордж Конвей заявил, что в случае, если подтвердится информация о давлении Дональда Трампа на украинскую власть с целью одержать победу на следующих президентских выборах в США, Конгресс должен будет применить процедуру импичмента .
- Сам Трамп заявил в Twitter, что считает распространенную информацию "фейковыми новостями" и "гарасментом".
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на Зеленского с возможной требованием открыть расследование против семьи Байдена.
- Байден, который сейчас является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
- Трамп заявил, что 25 сентября обнародует стенограмму разговора с Зеленским.
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