В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу

25 сентября, 2019, 07:16

В США объявили о запуске процедуры импичмента президенту Дональду Трампу из-за вероятного давления на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает CNN .

"Президент должен нести ответственность. Никто не выше закона", - заявила она.

Трамп в Twitter назвал обвинения относительно него "охотой на ведьм".

"Такой важный день в ООН, столько работы и столько успеха, а демократы намеренно разрушают и презирают его еще большим новостным мусором об охоте на ведьм", - написал Трамп.