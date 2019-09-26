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Espreso.tvОбществоОбнародован отчет сотрудника спецслужб о разговоре Трампа и Зеленского

Обнародован отчет сотрудника спецслужб о разговоре Трампа и Зеленского


фото: gettyimages
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет неназванного сотрудника, который доложил о возможном давлении со стороны президента Дональда Трампа во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Текст отчета опубликован на сайте Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"В рамках моих полномочий я получил информацию от чиновников правительства США, что президент США применил возможности его администрации, чтобы просить вмешательства от иностранного государства в выборы 2020 года в США. Это вмешательство включает, среди прочего, давление на иностранную страну для расследования относительно одного из главных внутриполитических соперников президента. Личный адвокат президента Рудольф Джулиани является центральным фигурантом этих усилий. Генеральный прокурор Барр, кажется, также вовлечен ", - говорится в отчете.

Новость дополняется.

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