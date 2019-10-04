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Espreso.tvОбществоТрамп отозвал Йованович из-за ее сопротивления расследованию по Байдену, - СМИ

Трамп отозвал Йованович из-за ее сопротивления расследованию по Байдену, - СМИ


фото: rfe
Президент США Дональд Трамп распорядился отозвать посла в Украине Мари Йованович после жалоб своего адвоката Рудольфа Джулиани

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Джулиани сообщил Трампу, что Йованович пытается подорвать его авторитет, а также блокирует расследование по компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена.

Джулиани также сообщил Трампу, что в частных беседах с украинскими политиками Йованович высказывалась в негативном ключе о главе Белого дома.

Дональд Трамп сообщил Госдепу, что увольнение Йованович является неотложной задачей.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил пенсий ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
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