Трамп отозвал Йованович из-за ее сопротивления расследованию по Байдену, - СМИ

4 октября, 2019, 10:58

Президент США Дональд Трамп распорядился отозвать посла в Украине Мари Йованович после жалоб своего адвоката Рудольфа Джулиани

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Джулиани сообщил Трампу, что Йованович пытается подорвать его авторитет, а также блокирует расследование по компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена.

Джулиани также сообщил Трампу, что в частных беседах с украинскими политиками Йованович высказывалась в негативном ключе о главе Белого дома.

Дональд Трамп сообщил Госдепу, что увольнение Йованович является неотложной задачей.