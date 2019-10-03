Трамп отчитал журналиста Reuters после вопроса о Зеленском: обвинил в обмане и фейковых новостях

3 октября, 2019, 11:27

Инцидент произошел на совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Саули Ниинистьо

Видео Reuters опубликовал в Twitter.

Журналист спросил, что Трамп хотел, чтобы сделал президент Украины Владимир Зеленский, когда Трамп поднял вопрос деловых связей с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

"Я ответил на все. Это все обман. Такие люди, как вы, и фальшивые новости, средства массовой информации - это то, что мы имеем в стране. Я говорю во многих случаях "коррумпированные СМИ", потому что вы коррумпированы. Значительная часть средств массовой информации в этой стране не просто фейковые, а коррумпированные", - заявил на повышенных тонах Трамп.

Далее президент США посоветовал журналисту задавать вопросы президенту Финляндии.

ICYMI: President Trump lashed out @Reuters reporter @ jeffmason1 when he asked about what he wanted his Ukrainian counterpart, Volodymyr Zelenskiy, to do when Trump brought up the Ukraine business ties of Joe Biden's son Hunter https://t.co/3aiSLeOfBL pic .twitter.com / Aho9bF7gNy - Reuters Top News (@Reuters) 3 октября 2019