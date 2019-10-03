Трамп отчитал журналиста Reuters после вопроса о Зеленском: обвинил в обмане и фейковых новостях
Видео Reuters опубликовал в Twitter.
Журналист спросил, что Трамп хотел, чтобы сделал президент Украины Владимир Зеленский, когда Трамп поднял вопрос деловых связей с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.
"Я ответил на все. Это все обман. Такие люди, как вы, и фальшивые новости, средства массовой информации - это то, что мы имеем в стране. Я говорю во многих случаях "коррумпированные СМИ", потому что вы коррумпированы. Значительная часть средств массовой информации в этой стране не просто фейковые, а коррумпированные", - заявил на повышенных тонах Трамп.
Далее президент США посоветовал журналисту задавать вопросы президенту Финляндии.
ICYMI: President Trump lashed out @Reuters reporter @ jeffmason1 when he asked about what he wanted his Ukrainian counterpart, Volodymyr Zelenskiy, to do when Trump brought up the Ukraine business ties of Joe Biden's son Hunter https://t.co/3aiSLeOfBL pic .twitter.com / Aho9bF7gNy- Reuters Top News (@Reuters) 3 октября 2019
- СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского по поводу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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