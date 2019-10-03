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Espreso.tvОбществоТрамп отчитал журналиста Reuters после вопроса о Зеленском: обвинил в обмане и фейковых новостях

Трамп отчитал журналиста Reuters после вопроса о Зеленском: обвинил в обмане и фейковых новостях


фото: REUTERS
Инцидент произошел на совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента Финляндии Саули Ниинистьо

Видео Reuters опубликовал в Twitter.

Журналист спросил, что Трамп хотел, чтобы сделал президент Украины Владимир Зеленский, когда Трамп поднял вопрос деловых связей с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

"Я ответил на все. Это все обман. Такие люди, как вы, и фальшивые новости, средства массовой информации - это то, что мы имеем в стране. Я говорю во многих случаях "коррумпированные СМИ", потому что вы коррумпированы. Значительная часть средств массовой информации в этой стране не просто фейковые, а коррумпированные", - заявил на повышенных тонах Трамп.

Далее президент США посоветовал журналисту задавать вопросы президенту Финляндии.

  • СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского по поводу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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