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Espreso.tvОбществоТак же, как на Зеленского: Трамп давил на премьера Австралии по расследованию Мюллера, - NYT

Так же, как на Зеленского: Трамп давил на премьера Австралии по расследованию Мюллера, - NYT

Президент США Дональд Трамп использовал американскую дипломатию для потенциальной личной выгоды

Об этом пишет The New York Times .

"Президент Трамп подтолкнул австралийского премьер-министра во время недавнего телефонного звонка о помощи генпрокурору США Барру собрать информацию для расследования Министерства юстиции. Трамп надеялся, что это дискредитирует расследование Мюллера", - говорится в сообщении.

Белый дом ограничивал доступ к стенограмме разговора до небольшой группы помощников.

The New York Times пишет, что это было похоже на то, как офис Трампа пытался скрыть содержание его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, и отмечается, что именно это обстоятельство стало одной из причин начала расследование в отношении импичмента президента США.

Как добавляет издание, телефонные разговоры и с Зеленским, и с Моррисоном подтверждают, что Трамп использует рычаги дипломатии высокого уровня "для продвижения собственных политических интересов".

"Дискуссии господина Трампа с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и президентом Украины показывают, что президент использует дипломатию высокого уровня для продвижения своих личных политических интересов", - рассказал изданию один из чиновников.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

  • СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского о семье Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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