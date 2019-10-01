Так же, как на Зеленского: Трамп давил на премьера Австралии по расследованию Мюллера, - NYT
Об этом пишет The New York Times .
"Президент Трамп подтолкнул австралийского премьер-министра во время недавнего телефонного звонка о помощи генпрокурору США Барру собрать информацию для расследования Министерства юстиции. Трамп надеялся, что это дискредитирует расследование Мюллера", - говорится в сообщении.
Белый дом ограничивал доступ к стенограмме разговора до небольшой группы помощников.
The New York Times пишет, что это было похоже на то, как офис Трампа пытался скрыть содержание его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, и отмечается, что именно это обстоятельство стало одной из причин начала расследование в отношении импичмента президента США.
Как добавляет издание, телефонные разговоры и с Зеленским, и с Моррисоном подтверждают, что Трамп использует рычаги дипломатии высокого уровня "для продвижения собственных политических интересов".
"Дискуссии господина Трампа с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и президентом Украины показывают, что президент использует дипломатию высокого уровня для продвижения своих личных политических интересов", - рассказал изданию один из чиновников.
Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.
- СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского о семье Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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