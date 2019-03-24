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Сговора Трампа с Россией не было: в США обнародованы данные расследования Мюллера


фото: ukrinform.ua
Специальный прокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа с русскими во время выборов американского президента в 2016 году

Об этом говорится в официальном документе офиса Генерального прокурора США, сообщает "Укринформ"

Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа.

"Как было отмечено выше, спецпрокурором не обнаружено, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года", - говорится в письме генпрокурора США Уильяма Барра.

Мюллер также пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на препятствование правосудию.

"В докладе не обнаружено никаких действий со стороны Трампа, которые, по нашему мнению, представляли собой поведение, нацеленное на воспрепятствование правосудию", - говорится в документе.

В докладе Мюллера утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.

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