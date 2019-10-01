Сторонники Трампа обещают $ 50 тысяч за данные об информаторе, который написал жалобу на разговор с Зеленским

1 октября, 2019, 10:40

Два сторонника президента США Дональда Трампа пообещали $ 50 тысяч за предоставление данных о личности информатора, который написал жалобу на телефонный разговор с Владимиром Зеленским

Об этом говорится в заявлении адвоката информатора Эндрю Бакая, сообщает ВВС.

"К сожалению, мы ожидаем, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, и становиться для нашего клиента еще более опасной", - отметил он.

Адвокат напомнил, что ранее была обнародована аудиозапись, на которой слышно, как Трамп требует от подчиненных узнать, кто написал жалобу.

Тогда президент США также намекнул на практику смертной казни шпионов, которая существовала в прошлом: "Вы же знаете, что мы делали в старые времена, когда были умными? Шпионы, измена - мы боролись с этим немного по-другому, чем делаем это сейчас".

Эти слова Трампа вызвали беспокойство у Эндрю Бакая.

"События прошлой недели усилили нашу обеспокоенность тем, что личность нашего клиента будет раскрыта и это нанесет ему вред", - говорится в заявлении адвоката.

На данный момент также известно, что информатору предоставили федеральный защиту, поскольку он опасается за свою безопасность после угроз в его адрес.

Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с Зеленским.