Трамп потребовал встречи со спецслужащим, который доложил о разговоре с Зеленским

30 сентября, 2019, 08:29

Президент США Дональд Трамп потребовал встретиться с сотрудником разведки, который доложил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Как и каждый американец, я заслуживаю того, чтобы встретиться со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "Свистун" (Whistleblower - ред.), представил идеальный разговор с зарубежным лидером вполне неточно и нечестно", - написал Трамп, обвинив доносчика во лжи Конгрессу.

Также Трамп потребовал, чтобы этого служащего допросили на самом высоком уровне о мошенничестве и измены.

"Его ложь была, пожалуй, самой вопиющей и зловещей, которую когда-нибудь видели в Большом Зале. Он написал и читал ужасные вещи, потом сказал, что это было сказано из уст президента США", - добавил Трамп.

Кроме того, президент США захотел встретиться с человеком, который передал информацию докладчику.

"Я хочу встретить не только моего обвинителя, который представил информацию из вторых и третьих рук, но и особу, незаконно передавшую эту информацию, которая была в основном неверной, "Свистуну". Не шпионил ли этот человек за президентом США? Большие последствия!" - написал Трамп.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called "Whistleblower," represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress ...... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 сентября 2019 г.

His lies were made in perhaps the most blatant and sinister manner ever seen in the great Chamber. He wrote down and read terrible things, then said it was from the mouth of the President of the United States. I want Schiff questioned at the highest level for Fraud & Treason ..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 сентября 2019 г.

.... In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the "Whistleblower." Was this person SPYING on the US President? Big Consequences! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 сентября 2019 г.