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Espreso.tvОбществоТрамп потребовал встречи со спецслужащим, который доложил о разговоре с Зеленским

Трамп потребовал встречи со спецслужащим, который доложил о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп потребовал встретиться с сотрудником разведки, который доложил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Как и каждый американец, я заслуживаю того, чтобы встретиться со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "Свистун" (Whistleblower - ред.), представил идеальный разговор с зарубежным лидером вполне неточно и нечестно", - написал Трамп, обвинив доносчика во лжи Конгрессу.

Также Трамп потребовал, чтобы этого служащего допросили на самом высоком уровне о мошенничестве и измены.

"Его ложь была, пожалуй, самой вопиющей и зловещей, которую когда-нибудь видели в Большом Зале. Он написал и читал ужасные вещи, потом сказал, что это было сказано из уст президента США", - добавил Трамп.

Кроме того, президент США захотел встретиться с человеком, который передал информацию докладчику.

"Я хочу встретить не только моего обвинителя, который представил информацию из вторых и третьих рук, но и особу, незаконно передавшую эту информацию, которая была в основном неверной, "Свистуну". Не шпионил ли этот человек за президентом США? Большие последствия!" - написал Трамп.

  • Напомним, 25 сентября был обнародован стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Оба лидера в частности выразили мнение, что европейские государства недостаточно помогают Украине.
  • Кроме того, во время разговора Трамп просил Зеленского рассмотреть возможность возобновить расследование против сына Джо Байдена - главного конкурента Трампа на следующих выборах.
  • Официальный Брюссель назвал беспрецедентной поддержку Украины Евросоюзом в ответ на критику Трампа и Зеленского.
  • Зеленский заявил, что не может влиять на украинские правоохранительные органы о начале расследования в отношении Джо Байдена.
  • Конгресс США требует доступа к записей переговоров Трампа с Путиным.
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