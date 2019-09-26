Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским
Об этом он написал в Twitter.
"Информатор информации из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм!", - написал Трамп.
A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019
Он также заявил, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.
"Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии!", - написал Трамп во втором твите.
Adam Schiff has zero credibility. Another fantasy to hurt the Republican Party!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019
Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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