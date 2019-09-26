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Espreso.tvОбществоТрамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским

Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп раскритиковал рассекреченную жалобу сотрудника американских спецслужб, указавшего на нарушения в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом он написал в Twitter.

"Информатор информации из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм!", - написал Трамп.

Он также заявил, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.

"Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии!", - написал Трамп во втором твите.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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