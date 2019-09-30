Информатор, написавший жалобу на Трампа, находится под федеральной защитой
Об этом сообщает CBS News.
"Правительственный обличитель, который затребовал импичмент президента Трампа, находится под федеральным защитой, потому что он или она опасается за свою безопасность", - говорится в сообщении.
Опасения возникли на фоне угроз, которые пошли в адрес разведчика. Так, например, в письме адвоката обличителя к исполняющему обязанности директора Национальной разведки говорится, что некоторые лица объявляли о денежном вознаграждении за имя разведчика.
Адвокат также поблагодарил и.о.директора, что офис Национальной разведки активировал "соответствующие ресурсы" для защиты информатора.
Как сообщалось ранее, члены комитета Палаты представителей по разведке договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования в деле импичмента Трампа. Председатель комитета Адам Шифф подчеркнул, что принимаются все возможные меры, чтобы защитить личность обличителя.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятный давление на президента Украины.
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