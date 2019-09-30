Информатор, написавший жалобу на Трампа, находится под федеральной защитой

30 сентября, 2019, 11:41

Агент, сообщивший о содержании разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, находится под федеральной защитой

Об этом сообщает CBS News.

"Правительственный обличитель, который затребовал импичмент президента Трампа, находится под федеральным защитой, потому что он или она опасается за свою безопасность", - говорится в сообщении.

Опасения возникли на фоне угроз, которые пошли в адрес разведчика. Так, например, в письме адвоката обличителя к исполняющему обязанности директора Национальной разведки говорится, что некоторые лица объявляли о денежном вознаграждении за имя разведчика.

Адвокат также поблагодарил и.о.директора, что офис Национальной разведки активировал "соответствующие ресурсы" для защиты информатора.

Как сообщалось ранее, члены комитета Палаты представителей по разведке договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования в деле импичмента Трампа. Председатель комитета Адам Шифф подчеркнул, что принимаются все возможные меры, чтобы защитить личность обличителя.