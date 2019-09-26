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Espreso.tvОбществоТрамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского для давления на Киев, - источник

Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского для давления на Киев, - источник

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил визит на инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского в мае

Об этом говорится в тексте рассекреченной жалобы неназванного сотрудника спецслужб США по поводу телефонного разговора Трампа с Зеленским.

"Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того президент (Трамп, - ред.) поручил вице-президенту Пенсу отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая", - говорится в жалобе обличителя, который решил поделиться данной информацией. По его мнению, это могло быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.

Вместо єтого американскую делегацию на инаугурацию Зеленского возглавил министр энергетики Рик Перри.

Таким образом, отмечает сотрудник американских спецслужб, Трамп якобы хотел показать, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, как будет действовать новый Президент Украины.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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