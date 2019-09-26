Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского для давления на Киев, - источник

26 сентября, 2019, 21:51

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил визит на инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского в мае

Об этом говорится в тексте рассекреченной жалобы неназванного сотрудника спецслужб США по поводу телефонного разговора Трампа с Зеленским.

"Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того президент (Трамп, - ред.) поручил вице-президенту Пенсу отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая", - говорится в жалобе обличителя, который решил поделиться данной информацией. По его мнению, это могло быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.

Вместо єтого американскую делегацию на инаугурацию Зеленского возглавил министр энергетики Рик Перри.

Таким образом, отмечает сотрудник американских спецслужб, Трамп якобы хотел показать, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, как будет действовать новый Президент Украины.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.