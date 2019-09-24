Трамп пообещал обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

24 сентября, 2019, 22:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну, но позволил обнародовать завтра полную, полностью рассекреченую и нередактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружелюбный и вполне приемлемый звонок. Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никаких "кви про кво" (услуга за услугу, - ред.)! Это не что иное, как продолжение самой большой и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен", - написал Трамп.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

.... You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

Напомним, речь идет о распространенной авторитетными СМИ информации, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.

Американский юрист Джордж Конвей заявил, что в случае, если подтвердится информация о давлении Дональда Трампа на украинскую власть с целью одержать победу на следующих президентских выборах в США, Конгресс должен будет применить процедуру импичмента.

Сам Трамп заявил в Twitter, что считает распространенную информацию "фейковыми новостями" и "харасментом".