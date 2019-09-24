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Espreso.tvОбществоТрамп пообещал обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Трамп пообещал обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну, но позволил обнародовать завтра полную, полностью рассекреченую и нередактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружелюбный и вполне приемлемый звонок. Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никаких "кви про кво" (услуга за услугу, - ред.)! Это не что иное, как продолжение самой большой и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен", - написал Трамп.

Напомним, речь идет о распространенной авторитетными СМИ информации, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.

Американский юрист Джордж Конвей заявил, что в случае, если подтвердится информация о давлении Дональда Трампа на украинскую власть с целью одержать победу на следующих президентских выборах в США, Конгресс должен будет применить процедуру импичмента.

Сам Трамп заявил в Twitter, что считает распространенную информацию "фейковыми новостями" и "харасментом".

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