Украина разрешила обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского

25 сентября, 2019, 08:50

Правительство Украины предоставило разрешение на обнародование стенограммы телефонного разговора, где президент США Дональд Трамп якобы пытался заставить Владимира Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын Джо Байдена - главного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка, который я имел с их президентом. Они не знают также, в чем дело. Общая охота на ведьм!", - заявил американский президент.

Ранее Зеленский называл беседу с Трампом "частной и конфиденциальной"