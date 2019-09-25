Украина разрешила обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского
25 сентября, 2019, 08:50
Правительство Украины предоставило разрешение на обнародование стенограммы телефонного разговора, где президент США Дональд Трамп якобы пытался заставить Владимира Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын Джо Байдена - главного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года
Об этом Трамп сообщил в Twitter.
"Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка, который я имел с их президентом. Они не знают также, в чем дело. Общая охота на ведьм!", - заявил американский президент.
Ранее Зеленский называл беседу с Трампом "частной и конфиденциальной"
Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They do not know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019
- Издание The Washington Post сообщало, что Трамп пытается заставить Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын его соперника на выборах Джо Байдена.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на Зеленского с возможной требованием открыть расследование против семьи Байдена.
- Байден, который сейчас является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
- Трамп заявил, что 25 сентября обнародует стенограмму разговора с Зеленским.
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