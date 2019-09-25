Зеленский назвал беседу с Трампом "частной и конфиденциальной"

25 сентября, 2019, 07:37

Об этом сообщает DW .

"Посмотрим", - заявил Зеленский в ответ на вопрос американских журналистов о том, хотел бы он публикации беседы, состоявшейся 25 июля.

Украинский президент назвал беседу с Трампом "частной и конфиденциальной".