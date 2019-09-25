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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал беседу с Трампом "частной и конфиденциальной"

Зеленский назвал беседу с Трампом "частной и конфиденциальной"

Президент Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможной публикации стенограммы телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом

Об этом сообщает DW .

"Посмотрим", - заявил Зеленский в ответ на вопрос американских журналистов о том, хотел бы он публикации беседы, состоявшейся 25 июля.

Украинский президент назвал беседу с Трампом "частной и конфиденциальной".

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