Зеленский назвал беседу с Трампом "частной и конфиденциальной"
25 сентября, 2019, 07:37
Президент Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможной публикации стенограммы телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом
Об этом сообщает DW .
"Посмотрим", - заявил Зеленский в ответ на вопрос американских журналистов о том, хотел бы он публикации беседы, состоявшейся 25 июля.
Украинский президент назвал беседу с Трампом "частной и конфиденциальной".
- Издание The Washington Post сообщало, что Трамп пытается заставить Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын его соперника на выборах Джо Байдена.
- Американский юрист Джордж Конвей заявил, что в случае, если подтвердится информация о давлении Дональда Трампа на украинскую власть с целью одержать победу на следующих президентских выборах в США, Конгресс должен будет применить процедуру импичмента .
- Байден, который сейчас является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
- Трамп заявил, что 25 сентября обнародует стенограмму разговора с Зеленским.
- В США объявили о запуске процедуры импичмента Трампу из-за вероятного давления на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.
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