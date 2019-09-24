Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому, - СМИ
Об этом пишет The Washington Post.
Источники в администрации президента США рассказали, что Трамп отдал такое распоряжение директору административно-бюджетного управления США Мику Малвейни примерно за неделю до звонка Зеленскому.
Собеседники издания утверждают, что Трамп сомневался в том, что Украине следует деньги выделять, и хотел проанализировать эту ситуацию.
Как утверждается, Трамп поручил чиновникам администрации объяснить задержки с выплатами "межведомственным взаимодействием", но не оказывать никакой дополнительной информации.
Газета пишет, что эта схема работала два месяца, до 11 сентября.
Один из чиновников заявил, что Трамп удерживал средства, опасаясь коррупции в Украине, а решение все же перевести деньги было мотивировано быстрым окончанием финансового года 30 сентября.
Он решительно отверг связь между задержкой с помощью и принуждением Зеленского к расследованию против вероятного соперника на выборах президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.
- Напомним, 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
- Выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена, несмотря на многократные заверения Вашингтона, что никаких таких требований на официальном уровне не было.
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанном с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена.
- Байден на данный момент является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
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