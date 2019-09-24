Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому, - СМИ

24 сентября, 2019, 10:32

Президент США Дональд Трамп перед звонком Владимиру Зеленскому распорядился приостановить выплату Украине $400 миллионов военной помощи

Об этом пишет The Washington Post.

Источники в администрации президента США рассказали, что Трамп отдал такое распоряжение директору административно-бюджетного управления США Мику Малвейни примерно за неделю до звонка Зеленскому.

Собеседники издания утверждают, что Трамп сомневался в том, что Украине следует деньги выделять, и хотел проанализировать эту ситуацию.

Как утверждается, Трамп поручил чиновникам администрации объяснить задержки с выплатами "межведомственным взаимодействием", но не оказывать никакой дополнительной информации.

Газета пишет, что эта схема работала два месяца, до 11 сентября.

Один из чиновников заявил, что Трамп удерживал средства, опасаясь коррупции в Украине, а решение все же перевести деньги было мотивировано быстрым окончанием финансового года 30 сентября.

Он решительно отверг связь между задержкой с помощью и принуждением Зеленского к расследованию против вероятного соперника на выборах президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.