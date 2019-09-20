Трамп отрицает договоренности с Зеленским по расследованию дела Байдена

"Дональд Трамп опроверг обвинения, что договаривался с главой другого государства, по поводу чего поступила официальная жалоба от сотрудника американской разведки", - говорится в сообщении.

В начале этого месяца представители Демократической партии призвали начать расследование в отношении возможного давления со стороны президента Трампа и его адвоката Руди Джулиани на руководство Украины.

Три представителя Демократической партии - Элиот Энгель, Адам Шифф и Элиаф Каммингс - заявили, что Трамп и Джулиани пытались "манипулировать украинским руководством, чтобы получить выгоду для президентской кампании 2020 года. Они утверждают, что Трамп и Джулиани пытались оказывать давление на украинскую власть в проведении расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинского газового оператора.

Как сообщалось, в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, обрабатывавший телефонный разговор Президента Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Между тем, выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена, несмотря на многократные заверения Вашингтона, что никаких таких требований на официальном уровне не было.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давления со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятной требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена.

Сейчас Байден является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.