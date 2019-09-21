Трамп назвал требования к Зеленскому по делу Байдена фейком

21 сентября, 2019, 18:13

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не выдвигал президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Фейковые новости" и их партнеры в Демократической партии, которые хотят держаться подальше от истории о требовании Джо Байдена в украинской власти уволить генпрокурора, который вел расследование его сына, ибо в противном случае они не получили бы большую сумму американских средств, и именно поэтому они сфабриковали историю обо мне совершенно замечательную и обычную беседу, которую мы имели с новым президентом Украины", - написал Трамп.

Президент США добавил, что ничего, что было бы хоть в каком-то смысле неправильным в телефонном разговоре, не говорил. Он напомнил, что именно требование бывшего вице-президента США Байдена в 2016-м году было "полностью и тотально катастрофическим".

Также Трамп обвинил прессу, которая якобы не хочет сообщать о деяниях Байдена не должности вице-президента.