Трамп назвал требования к Зеленскому по делу Байдена фейком
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Фейковые новости" и их партнеры в Демократической партии, которые хотят держаться подальше от истории о требовании Джо Байдена в украинской власти уволить генпрокурора, который вел расследование его сына, ибо в противном случае они не получили бы большую сумму американских средств, и именно поэтому они сфабриковали историю обо мне совершенно замечательную и обычную беседу, которую мы имели с новым президентом Украины", - написал Трамп.
Президент США добавил, что ничего, что было бы хоть в каком-то смысле неправильным в телефонном разговоре, не говорил. Он напомнил, что именно требование бывшего вице-президента США Байдена в 2016-м году было "полностью и тотально катастрофическим".
Также Трамп обвинил прессу, которая якобы не хочет сообщать о деяниях Байдена не должности вице-президента.
The Fake News Media and their partner, the Democrat Party, want to stay as far away as possible from the Joe Biden demand that the Ukrainian Government fire a prosecutor who was investigating his son, or they will not get a very large amount of US money, so they fabricate a .....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019
- Напомним, 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
- Выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена, несмотря на многократные заверения Вашингтона, что никаких таких требований на официальном уровне не было .
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена.
- Сейчас Байден является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.
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