Трамп допустил публикацию стенограммы разговора с Зеленским
23 сентября, 2019, 10:24
Президент США Дональд Трамп не исключает публикацию стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы примем решение о том, как это обнародовать, делать это или передавать то, что мы говорили ... Проблема в том, что в разговоре с лидером иностранного государства, надо, чтобы лидер не имел ощущение, что он не может свободно говорить" - сказал Трамп журналистам 22 сентября.
- Напомним, 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил , что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
- Выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена, несмотря на многократные заверения Вашингтона, что никаких таких требований на официальном уровне не было .
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давления со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятной требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена.
- Байден, который сейчас является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
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