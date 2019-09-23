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Espreso.tvОбществоТрамп допустил публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Трамп допустил публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не исключает публикацию стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы примем решение о том, как это обнародовать, делать это или передавать то, что мы говорили ... Проблема в том, что в разговоре с лидером иностранного государства, надо, чтобы лидер не имел ощущение, что он не может свободно говорить" - сказал Трамп журналистам 22 сентября.

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