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Espreso.tvМирПристайко прокомментировал возможное давление Трампа на Зеленского

Пристайко прокомментировал возможное давление Трампа на Зеленского


фото: president.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не считает, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп совершал давление на Владимира Зеленского

В интервью Общественному Пристайко сказал, что не знает, о чем разговаривали Трамп и Зеленский.

"Я думаю, что никакого давления не было. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественной, и касалась многих вопросов", - отметил глава МИД.

По его мнению, противостояние, в которое Украина пытаются затянуть - это результат "неполной информированности».

"Люди, которые занимаются украинские-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий. Это гарантировало нам, что с изменением администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США. Действительно американские президенты поддерживали нас, и мы ценим поддержку конгресса. Но это не значит, что хотели бы помочь, и даже могли бы в теории помочь одной из партий ", - подчеркнул Пристайко.

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