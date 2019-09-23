Пристайко прокомментировал возможное давление Трампа на Зеленского
В интервью Общественному Пристайко сказал, что не знает, о чем разговаривали Трамп и Зеленский.
"Я думаю, что никакого давления не было. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественной, и касалась многих вопросов", - отметил глава МИД.
По его мнению, противостояние, в которое Украина пытаются затянуть - это результат "неполной информированности».
"Люди, которые занимаются украинские-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий. Это гарантировало нам, что с изменением администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США. Действительно американские президенты поддерживали нас, и мы ценим поддержку конгресса. Но это не значит, что хотели бы помочь, и даже могли бы в теории помочь одной из партий ", - подчеркнул Пристайко.
- Напомним, 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил , что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
- Выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена, несмотря на многократные заверения Вашингтона, что никаких таких требований на официальном уровне не было .
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятной требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена.
- Байден, наразы является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
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