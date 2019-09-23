Джулиани не уверен, что Трамп смог удержаться от давления на Украину
23 сентября, 2019, 17:59
Адвокат президента США Рудольф Джулиани не уверен, что Дональд Трамп смог удержаться от давления на Украину
На вопрос ведущей Fox News, угрожал ли президент Трамп прекращением помощи Украине, Джулиани сначала ответил отрицательно.
"Нет, нет, это была ложь", - ответил он.
"Сто процентов?" - переспросила ведущая.
"Ну, я не могу сказать вам, что это на 100 процентов", - сказал Джулиани.
- Напомним, 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил, что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
- Выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена, несмотря на многократные заверения Вашингтона, что никаких таких требований на официальном уровне не было .
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанном с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена.
- Байден, который является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
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