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Espreso.tvМирДжулиани не уверен, что Трамп смог удержаться от давления на Украину

Джулиани не уверен, что Трамп смог удержаться от давления на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани не уверен, что Дональд Трамп смог удержаться от давления на Украину

На вопрос ведущей Fox News, угрожал ли президент Трамп прекращением помощи Украине, Джулиани сначала ответил отрицательно.

"Нет, нет, это была ложь", - ответил он.

"Сто процентов?" - переспросила ведущая.

"Ну, я не могу сказать вам, что это на 100 процентов", - сказал Джулиани.

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