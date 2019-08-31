Сенцова нет ни в "Бутырке", ни в "Лефортово"
31 августа, 2019, 08:15
Похищенного в оккупированном Крыму и незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском следственном изоляторе "Бутырка", ни в "Лефортово"
Об этом передает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, информирует Еспресо.TV .
"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО" Лефортово "администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - отметили правозащитники.
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Перед этим источник, "знакомый с ситуацией", сообщил агентству, что Сенцова якобы доставлен в Москву для обмена с украинской стороной.
- Утром 30 августа новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил у себя на Facebook, якобы состоялся обмен пленными между Украиной и Россией и украинские пленники Кремля уже направляются домой. Речь шла про 24 украинских военнопленных моряков, Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка.
- Однако позже в Офисе президента и в Службе безопасности Украины данную информацию опровергли, отметив, что процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается и конечной даты пока нет.
- Первоисточником Фейка оказались некоторые российские журналисты, близкие к ой власти.
- Своэю очередь народные депутаты Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прибыли в Москву, где выяснили ситуацию и также сообщили, что 30 августа обмена не будет.
- По данным журналиста Юрия Бутусова, Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Владимира Цемаха .
- По мнению же экс-представителя Кабмина в Верховной Раде Вадима Денисенко, Путин согласится освободить украинских пленников только после согласия Украины выполнить ряд требований , которые он собирается выдвинуть Владимиру Зеленскому во время переговоров в нормандском формате.
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