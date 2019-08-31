Сенцова нет ни в "Бутырке", ни в "Лефортово"

31 августа, 2019, 08:15

Похищенного в оккупированном Крыму и незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском следственном изоляторе "Бутырка", ни в "Лефортово"

Об этом передает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Общественной наблюдательной комиссии города Москвы, информирует Еспресо.TV .

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО" Лефортово "администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - отметили правозащитники.

Читайте также: Дипломатия под знаком Зе: внешняя политика Украины в первые 100 дней президента Зеленского

Перед этим источник, "знакомый с ситуацией", сообщил агентству, что Сенцова якобы доставлен в Москву для обмена с украинской стороной.