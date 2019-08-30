Процесс обмена политзаключенными продолжается, он не завершился, - Офис президента

30 августа, 2019, 08:39

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряков.