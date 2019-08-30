 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПроцесс обмена политзаключенными продолжается, он не завершился, - Офис президента

Процесс обмена политзаключенными продолжается, он не завершился, - Офис президента

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряков.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать