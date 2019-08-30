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Espreso.tvОбществоВ Украину возвращаются самолетом политзаключенные Сенцов, Балух, моряки и другие

В Украину возвращаются самолетом политзаключенные Сенцов, Балух, моряки и другие

В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией

Об этом уведомил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в Facebook со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой ", - говорится в сообщении Исламова.

Отметим, что речь идет о 24 украинских военнопленных моряках, Олеге Сенцове, Владимире Балухе, Павле Грибе и Николае Карпюке.

По предварительной информации, самолет с политзаключенными приземлится в аэропорту "Жуляны" не ранее 9 часов утра.

 

 

 

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