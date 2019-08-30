Привезли сало и конфеты. Медведчук и Рабинович посетили украинских политзаключенных в "Лефортово"

30 августа, 2019, 15:20

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук днем в пятницу, 30 августа 2019 года, прибыл в Москву, он приехал в СИЗО "Лефортово", где незаконно содержатся украинские граждане

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

Автомобиль Медведчука прибыл в "Лефортово" в 13:50. Примерно через час политик вышел из СИЗО.

Его сопровождал однопартиец и депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

В эфире украинского телеканала "112" Медведчук заявил, что посещал украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.

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При этом Рабинович уточнил, что они передали заключенным подарки - копченого сала с Полтавщины и конфеты, а также письмо от матери для Клыха.

По его словам, Порошенко последние два года намеренно "тормозил обмен", а сейчас, при Зеленском, "совсем другая ситуация".

Что же касается времени окончательного обмена, то, как отметил Медведчук, "пока, к сожалению, такой готовности, как заявляет господин Песков (вчера, 29 августа, пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что все готово для обмена - ред.), нет".

"Вот для того, чтобы эта готовность созрела, мы сегодня находимся в Москве", - добавил он.