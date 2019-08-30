Привезли сало и конфеты. Медведчук и Рабинович посетили украинских политзаключенных в "Лефортово"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.
Автомобиль Медведчука прибыл в "Лефортово" в 13:50. Примерно через час политик вышел из СИЗО.
Его сопровождал однопартиец и депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.
В эфире украинского телеканала "112" Медведчук заявил, что посещал украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.
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При этом Рабинович уточнил, что они передали заключенным подарки - копченого сала с Полтавщины и конфеты, а также письмо от матери для Клыха.
По его словам, Порошенко последние два года намеренно "тормозил обмен", а сейчас, при Зеленском, "совсем другая ситуация".
Что же касается времени окончательного обмена, то, как отметил Медведчук, "пока, к сожалению, такой готовности, как заявляет господин Песков (вчера, 29 августа, пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что все готово для обмена - ред.), нет".
"Вот для того, чтобы эта готовность созрела, мы сегодня находимся в Москве", - добавил он.
- Утром 30 августа новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил у себя на Facebook, что якобы состоялся обмен пленными между Украиной и Россией и украинские пленники Кремля уже направляются домой. Речь шла о 24 украинских военнопленных моряков, Олеге Сенцове, Владимире Балухе, Павле Грибе и Николае Карпюке.
- Однако позже в Офисе президента и в Службе безопасности Украины данную информацию опровергли, отметив, что процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается и конечной даты пока нет.
- По данным журналиста Юрия Бутусова, Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Владимира Цемаха.
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