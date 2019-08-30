 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПривезли сало и конфеты. Медведчук и Рабинович посетили украинских политзаключенных в "Лефортово"

Привезли сало и конфеты. Медведчук и Рабинович посетили украинских политзаключенных в "Лефортово"


фото: 112.ua
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук днем в пятницу, 30 августа 2019 года, прибыл в Москву, он приехал в СИЗО "Лефортово", где незаконно содержатся украинские граждане

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

Автомобиль Медведчука прибыл в "Лефортово" в 13:50. Примерно через час политик вышел из СИЗО.

Его сопровождал однопартиец и депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

В эфире украинского телеканала "112" Медведчук заявил, что посещал украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Читайте также: Дипломатия под знаком Зе: внешняя политика Украины в первые 100 дней президента Зеленского

При этом Рабинович уточнил, что они передали заключенным подарки - копченого сала с Полтавщины и конфеты, а также письмо от матери для Клыха.

По его словам, Порошенко последние два года намеренно "тормозил обмен", а сейчас, при Зеленском, "совсем другая ситуация".

Что же касается времени окончательного обмена, то, как отметил Медведчук, "пока, к сожалению, такой готовности, как заявляет господин Песков (вчера, 29 августа, пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что все готово для обмена - ред.), нет".

"Вот для того, чтобы эта готовность созрела, мы сегодня находимся в Москве", - добавил он.

  • Утром 30 августа новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил у себя на Facebook, что якобы состоялся обмен пленными между Украиной и Россией и украинские пленники Кремля уже направляются домой. Речь шла о 24 украинских военнопленных моряков, Олеге Сенцове, Владимире Балухе, Павле Грибе и Николае Карпюке.
  • Однако позже в Офисе президента и в Службе безопасности Украины данную информацию опровергли, отметив, что процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается и конечной даты пока нет.
  • По данным журналиста Юрия Бутусова, Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Владимира Цемаха.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать