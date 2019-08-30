СБУ: Обмен пленными сегодня не состоится
30 августа, 2019, 12:18
Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Конечной даты пока нет", - сказали в пресс-центре.
- Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряков.
- В Офисе президента заявили, что процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.
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