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Espreso.tvОбществоСБУ: Обмен пленными сегодня не состоится

СБУ: Обмен пленными сегодня не состоится


фото: znaj.ua
Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Конечной даты пока нет", - сказали в пресс-центре.

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