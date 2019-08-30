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Espreso.tvОбществоЭкс-представитель Кабмина в Раде назвал пункты большого соглашения, которое Путин собирается подписать с Зеленским

Экс-представитель Кабмина в Раде назвал пункты большого соглашения, которое Путин собирается подписать с Зеленским


фото: gazeta.ru
Конечной целью президента России Владимира Путина является подписание соглашения с украинским президентом Владимиром Зеленским во время встречи в нормандской формате. Ради этого Путин согласился на обмен пленными

Об этом в пятницу, 30 августа 2019 года, сообщил народный депутат Украины VIII созыва, бывший представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.

"Первое и самое главное: почему Путин пошел на обмен? Ради того, чтобы снова оказаться в Большой восьмерке и, чтобы сняли санкции? Он мог и без этого обойтись. Это хороший бонус, но не более того. Версия о том, что все это затевалось ради того, чтобы выманить боевика Цемаха, который является ключевым игроком в будущем судебном иске по сбитому малайзийскому самолету конечно правильная. Но она также является вторичной. Весь этот обмен - это только первый шаг к той крупной сделке, на которую должен пойти Зеленский и о которой говорил Трамп ", - отметил депутат.

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Ссылаясь на собственные источники, он перечислил пункты соглашения между Украиной и Россией, которое готовится к подписанию во время следующей встречи в нормандской формате:

"1. Амнистия всех без каких-либо претензий. Пока Украина не была готова к этому.

2. Закон о региональных языках, где, по сути, повторятся основные новеллы закона Кивалова (есть идея принять его этой осенью).

3. Взаимное прекращения судебных исков с одновременным подписанием газового контракта (пока детали мне неизвестны, но это один из ключевых моментов для американцев).

4. Запуск Крымского канала (договор будет привязан к газовому контракту и будет идти в паре с ним).

5. Отдельный закон об особенностях функционирования "ЛДНР" с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в Минских сделках (должно быть принято к середине следующего года).

6. Наиболее дискуссионный вопрос - контроль над границей. Сейчас россияне де-факто предлагают какой-то квазиконтроль с общим контролем наших пограничников, представителей ООН и "народной милиции".

7. Отдельное имущественное решение о возвращении национализированной "ЛДНР" собственности прежним владельцам.

8. Будет подписан какой-то рамочный по безопасности документ по типу будапештского меморандума.

9. Будет создан некий фонд по восстановлению Донбасса (обсуждается цифра в $ 10-15 млрд).

10. Если все это воплощается в жизнь, МВФ открывает нам новую программу на $ 30-50 млрд".

Денисенко также добавил, что для легитимации всех перечисленных моментов обсуждается возможность проведения в Украине "конституционного референдума", который может быть проведен вместе с местными выборами.

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