РФ не просится обратно в G7, - Болтон

28 августа, 2019, 14:04

Россия сама должна захотеть вернуться к G7, но пока такие сигналы от нее не поступали

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Интерфакс-Украина.

"Пока ничто на это не указывает - они нас об этом не просили. Возможно, они боятся, что им откажут, поэтому они и не просят. Здесь много факторов. Я уверен, что обсуждение этого вопроса продолжится", - отметил Болтон.

Напомним, что в Администрации президента США считают , что Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8.