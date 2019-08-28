 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРФ не просится обратно в G7, - Болтон

РФ не просится обратно в G7, - Болтон


фото: REUTERS
Россия сама должна захотеть вернуться к G7, но пока такие сигналы от нее не поступали

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Интерфакс-Украина.

"Пока ничто на это не указывает - они нас об этом не просили. Возможно, они боятся, что им откажут, поэтому они и не просят. Здесь много факторов. Я уверен, что обсуждение этого вопроса продолжится", - отметил Болтон.

Напомним, что в Администрации президента США считают , что Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
  • Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
  • Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
  • ЕС против безусловного возвращения России в G8.
  • Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 августа, 2019 среда

больше новостей

28 августа, 2019 среда

27 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать