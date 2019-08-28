РФ не просится обратно в G7, - Болтон
28 августа, 2019, 14:04
Россия сама должна захотеть вернуться к G7, но пока такие сигналы от нее не поступали
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Интерфакс-Украина.
"Пока ничто на это не указывает - они нас об этом не просили. Возможно, они боятся, что им откажут, поэтому они и не просят. Здесь много факторов. Я уверен, что обсуждение этого вопроса продолжится", - отметил Болтон.
Напомним, что в Администрации президента США считают , что Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8.
- Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о "глубоких европейских корнях" России.
- Позже стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в G8 в 2020 году
- Германия и Великобритания не поддержали такую инициативу США и Франции.
- ЕС против безусловного возвращения России в G8.
- Зеленский заявил, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.
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