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Espreso.tvОбществоЗеленский согласен на возвращение России в G8, но после освобождения Крыма и Донбасса

Зеленский согласен на возвращение России в G8, но после освобождения Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 ("Большой восьмерки") после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось

Об этом президент заявил в своем Facebook.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - говорится в сообщении.

Глава государства также поблагодарил страны, которые поддерживают Украину в отстаивании ее территориальной целостности и суверенитета.

  • Напомним, накануне Трамп вновь поддержал возвращение России к G8.

  • 19 августа 2019-го Макрон принимал в своей загородной резиденции Владимира Путина. Ряд французских медиа отметили, что их встреча на Лазурном побережье состоялась на фоне потепления отношений Франции и России.

  • Впоследствии источники CNN сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом решили пригласить Россию к участию в саммите "Большой семерки" (G7) в 2020 году.

  • Россию исключили из "восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.

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