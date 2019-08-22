Зеленский согласен на возвращение России в G8, но после освобождения Крыма и Донбасса

22 августа, 2019, 07:30

Об этом президент заявил в своем Facebook.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - говорится в сообщении.

Глава государства также поблагодарил страны, которые поддерживают Украину в отстаивании ее территориальной целостности и суверенитета.