Зеленский согласен на возвращение России в G8, но после освобождения Крыма и Донбасса
Об этом президент заявил в своем Facebook.
"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - говорится в сообщении.
Глава государства также поблагодарил страны, которые поддерживают Украину в отстаивании ее территориальной целостности и суверенитета.
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Напомним, накануне Трамп вновь поддержал возвращение России к G8.
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19 августа 2019-го Макрон принимал в своей загородной резиденции Владимира Путина. Ряд французских медиа отметили, что их встреча на Лазурном побережье состоялась на фоне потепления отношений Франции и России.
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Впоследствии источники CNN сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом решили пригласить Россию к участию в саммите "Большой семерки" (G7) в 2020 году.
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Россию исключили из "восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.
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